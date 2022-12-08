На фронті загинув учасник "Ліги сміху" Ярослав Гаркавко [ Редагувати ]
На фронті загинув учасник "Ліги сміху", актор та телеведучий Ярослав Гаркавко. Про це повідомила команда "Ліги сміху".
Жахливі новини, в які не хочеться вірити.
Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною.
Дякуємо тобі друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром.
Трагічну звістку підтвердив близький друг Ярослава Олег Свищ, із яким вони разом брали участь у проєкті.
Хочу щоб ви його пам'ятали. І я його пам'ятав. Це Ярік Гаркавко, мій друг - прекрасна та світла людина, захисник України, життя якого обірвалось через русняву мерзоту. З самого початку війни я тримався та ні разу не плакав. Сьодні плачу. Бо для мене він був дуже близьким.
Пізніше Олег видалив цей пост.
Ярослав Гаркавко був яскравим коміком, який брав участь у гумористичному шоу "Ліга сміху" в складі команд "ОГО" і "Воробушек".
На початку вересня на фронті загинув Василь Довбня, учасник "Ліги сміху" в команді "Парк Шевченка".
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