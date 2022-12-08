"Да, мы делаем это. Но кто начал?": путін пояснив, чому атакує українську інфраструктуру [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін заявив, що російська армія завдає ударів об'єктам енергетичної інфраструктури України. Однак, за його словами, першими розпочали ті, хто атакував Кримський міст.
Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную.
путін заявив, що "зовнішні реакції не завадять росії виконувати бойові завдання".
Востаннє повітряну тривогу по всій Україні оголошували 5 грудня. 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.
росія почала регулярно завдавати ракетних ударів по великих містах України та об'єктах інфраструктури 10 жовтня. 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух вантажівки, внаслідок чого обвалилися два автомобільні прольоти.
Раніше в компанії "Укренерго" заявили, що виставить окупантам рахунок за знищені об’єкти інфраструктури.
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