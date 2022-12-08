Весь день у Матвіївській громаді розбирали завали після обстрілів.

Від ворожих обстрілів щодоби здригаються міста та села на Запоріжжі. Напередодні ворог атакував область безпілотниками і ракетами С-300. Поранено трьох цивільних, серед яких 15-річна дівчина. Зруйновані ущент кілька приватних будинків, ще зо два десятки пошкоджені. Про ситуацію на Запоріжжі докладніше розкаже Інна Гогой.

Весь день у Матвіївській громаді розбирали завали після обстрілів. Місцеві жителі і досі не оговтались від того, що їм довелося пережити. По цьому селу росіяни вдарили із притаманною їм цинічністю - вночі, коли усі були вдома. В результаті прильотів поранення отримали троє людей, серед них і п'ятнадцятирічий підліток. Постраждав і зять пані Інни.

Інна, жителька села Матвіївської громади:

Рука поранена, якраз це його спасєніє, що він оце відійшов, готовив собі оце вкусності на ніч. І оце тут он сковродка злетіла, це його спасло.

Сама пані Інна у той момент разом зі старшою донькою та двома онуками були у спальні. Після вибуху на них посипалась штукатурка. З інших кімнат у коридор летіли двері, скло та речі.

Інна, жителька села Матвіївської громади:

Я ото вспіла онучку прикрить, то отак той, вона кричить: мені глазки больно, кажу, закрий глазки, бо щас засипе. І менша моя дочка 19 год, вона тоже перелякалась, якраз над нею оце все летіло.

У хаті родини повибивало шибки та зірвало покрівлю. Загалом у селі побило з десяток будинків. Два з них зруйновані повністю. Без даху над головою залишилась й свекруха Юлії. Зараз рідні пенсіонерки шукають серед уламків бодай якісь вцілілі речі.

Юлія, жителька села Матвіївської громади:

Важко на таке дивиться, коли ти це дивишся в інтернеті все це, ну, ти переживаєш за людей, але не так сприймаєш, а коли в живу це бачиш. Людина все життя працювала, все життя старалась і на старості років отак от.

Дісталося й Комишуваській громаді. Місцеві жителі кажуть, спочатку почули сирену, потім - вибухи. У цьому селі минулося без жертв, але декілька дворів таки пошкоджені.

Ганна, жителька села Комишуваської громади:

- Кришу побило, вікна повибивало, там повибивало все, поламало там в хаті чуть-чуть. - Ви злякалися? - Конечно. З переляку і досі не можу відійти.

Від цього будинку, де мешкала родина з трьома дітьми, залишились руїни. Не стримуючи сліз, Юлія розповідає, на місці із купою цегли колись були спальня та дитяча. Сім'я в той час гостювала у родичів, але на власні очі бачила, як горить рідна хата.

Юлія, жителька села Комишуваської громади:

Я з вікна виглянула, воно все палає. Чоловіку сказала, він сразу пішов сюди. Виявилось наше, який не який, но будинок був.

Зараз мешканці пошкоджених будинків намагаються якомога швидше залатати вікна та дахи. За фактом обстрілу обох громад прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.