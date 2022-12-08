У львівській мерії вирішили підтримати малий та середній бізнес, який потерпає через вимкнення електроенергії.

У Львові пункти обігріву відкриють у ресторанах та кафе. Бізнесу міська влада при цьому відшкодовуватиме половину вартості генераторів. Долучитися до програми також можуть продуктові крамниці та міні-пекарні. Усі подробиці - в сюжеті Вікторії Балицької.

У цьому ресторані у центрі Львова темно і порожньо. Триває екстрене вимкнення світла. Електроенергія зникає щодня. Через це неможливо вести бізнес, каже власник закладу Андрій Дзюбан.

Андрій Дзюбан, ресторатор:

Буває так, що в закладі повно гостей, миттєво вимикається світло, немає можливості розрахувати, немає можливості подати страви. Перестають системи працювати через тимчасове виключення і включення, відповідно виходить з ладу обладнання.

На сусідній вулиці світло поки що є - у мініпекарні працівникам і присісти ніколи. Щодня тут випікають до двістох буханок хліба. Процес складний, тривалий і залежитьвід електрики.

Любов Якименко, шеф-пекар пекарні:

В нас дуже тривалий строк випікання цього хліба. Працюємо ми лише на живих заквасках. Тобто хліб бездріжджовий. Ще до самого процесу випікання проходить 12-14 годин.

Нещодавно через вимкнення світла пекарня простоювала 4 дні. Це призвело до чималих збитків.

Любов Якименко, шеф-пекар пекарні:

Ми не змогли забезпечить хлібом свої точки продажу, свої крамниці, які ми маємо. І не змогли забезпечити заклади харчування тою продукцією, яку ми поставляємо їм.

У львівській мерії вирішили підтримати малий та середній бізнес, який потерпає через вимкнення електроенергії. Відтепер підприємцям компенсуватимуть половину вартості генераторів. Проте не більше 80 тисяч. І не усім.

Ірина Кулинич, директор Департаменту економічної політики Львівської міської ради:

Саме для тих підприємців, які здійснють діяльність, фактично діяльність в закладах ресторанного господарства, які здійснюють діяльність роздрібної торгівлі продуктів харчування, окрім алкоголю і тютюну, які здійснюють діяльність у мініпекарнях.

Натомість чиновники розраховують, що підприємці дозволять використовувати свої заклади як пункти обігріву.

- Тобто фактично, якщо заходить сюди чи гість, чи просто мешканець, говорить: слухайте, я замерз, можна у вас погрітися? Ваша реакція? - Можем запропонувати чай, каву, поїсти. - І телефон можна зарядити? - Можна.

Ресторатор Андрій Дзюбан вже купив семиватний генератор за 80 тисяч гривень. Його потужності замало, щоб ресторан працював у звичному режимі, - лише в обмеженому.

Власне в нас тут є дворик. От, ми покладемо нову мережу для того, щоб під'єднувати генератор. Ну, і відповідно, маю надію, оскільки тут люди не живуть, що тут він буде мінімально заважати і не буде так торкотіти.

Поки підʼєднують генератор, підприємець міркує, як зробити залу ресторану ще й пунктом обігріву.

- Подивися скільки нас зарядок є і до яких телефонів є. Що то в нас є iPhone ота? - iPhone, в нас є 5 зарядок до різних видів телефонів. - Я поняв, нам ще треба напевно докупити оцих розеток самих. Щоб можна було втикати.

Андрій має намір скористатися пільговою програмою міською ради. І готовий виконати зобовязання.

Андрій Дзюбан, ресторатор:

Зараз ми будемо давати світло і відповідно в закладі можна буде, ну, по-перше зігрітися, по-друге, підзарядити свої гаджети, по-третє, випити там чи з'їсти чого-небудь гарячого.

У пекарні теж планують придбати та встановити генератор. Оформити відшкодування можна у центрах надання адміністративних послуг. Є умова - генератор має бути придбаний після 24 лютого.

Ірина Кулинич, директорка Департаменту економічної політики Львівської міської ради:

Потрібно додати свідоцтво про реєстрацію бізнеса. Вказати, де знаходиться цей заклад, мають бути платіжні документи на сам електрогенератор. І засідає експертна комісія і приймає рішення по відшкодуванню.

Чиновники обіцяють ухвалювати рішення оперативно. А тим часом, підприємці все ж закуповують свічки. Як не знадобляться, то будуть для атмосфери.