У ресторанах та кафе Львова відкриють пункти обігріву [ Редагувати ]
У Львові пункти обігріву відкриють у ресторанах та кафе. Бізнесу міська влада при цьому відшкодовуватиме половину вартості генераторів. Долучитися до програми також можуть продуктові крамниці та міні-пекарні. Усі подробиці - в сюжеті Вікторії Балицької.
У цьому ресторані у центрі Львова темно і порожньо. Триває екстрене вимкнення світла. Електроенергія зникає щодня. Через це неможливо вести бізнес, каже власник закладу Андрій Дзюбан.
Андрій Дзюбан, ресторатор:
Буває так, що в закладі повно гостей, миттєво вимикається світло, немає можливості розрахувати, немає можливості подати страви. Перестають системи працювати через тимчасове виключення і включення, відповідно виходить з ладу обладнання.
На сусідній вулиці світло поки що є - у мініпекарні працівникам і присісти ніколи. Щодня тут випікають до двістох буханок хліба. Процес складний, тривалий і залежитьвід електрики.
Любов Якименко, шеф-пекар пекарні:
В нас дуже тривалий строк випікання цього хліба. Працюємо ми лише на живих заквасках. Тобто хліб бездріжджовий. Ще до самого процесу випікання проходить 12-14 годин.
Нещодавно через вимкнення світла пекарня простоювала 4 дні. Це призвело до чималих збитків.
Любов Якименко, шеф-пекар пекарні:
Ми не змогли забезпечить хлібом свої точки продажу, свої крамниці, які ми маємо. І не змогли забезпечити заклади харчування тою продукцією, яку ми поставляємо їм.
У львівській мерії вирішили підтримати малий та середній бізнес, який потерпає через вимкнення електроенергії. Відтепер підприємцям компенсуватимуть половину вартості генераторів. Проте не більше 80 тисяч. І не усім.
Ірина Кулинич, директор Департаменту економічної політики Львівської міської ради:
Саме для тих підприємців, які здійснють діяльність, фактично діяльність в закладах ресторанного господарства, які здійснюють діяльність роздрібної торгівлі продуктів харчування, окрім алкоголю і тютюну, які здійснюють діяльність у мініпекарнях.
Натомість чиновники розраховують, що підприємці дозволять використовувати свої заклади як пункти обігріву.
- Тобто фактично, якщо заходить сюди чи гість, чи просто мешканець, говорить: слухайте, я замерз, можна у вас погрітися? Ваша реакція? - Можем запропонувати чай, каву, поїсти. - І телефон можна зарядити? - Можна.
Ресторатор Андрій Дзюбан вже купив семиватний генератор за 80 тисяч гривень. Його потужності замало, щоб ресторан працював у звичному режимі, - лише в обмеженому.
Власне в нас тут є дворик. От, ми покладемо нову мережу для того, щоб під'єднувати генератор. Ну, і відповідно, маю надію, оскільки тут люди не живуть, що тут він буде мінімально заважати і не буде так торкотіти.
Поки підʼєднують генератор, підприємець міркує, як зробити залу ресторану ще й пунктом обігріву.
- Подивися скільки нас зарядок є і до яких телефонів є. Що то в нас є iPhone ота? - iPhone, в нас є 5 зарядок до різних видів телефонів. - Я поняв, нам ще треба напевно докупити оцих розеток самих. Щоб можна було втикати.
Андрій має намір скористатися пільговою програмою міською ради. І готовий виконати зобовязання.
Андрій Дзюбан, ресторатор:
Зараз ми будемо давати світло і відповідно в закладі можна буде, ну, по-перше зігрітися, по-друге, підзарядити свої гаджети, по-третє, випити там чи з'їсти чого-небудь гарячого.
У пекарні теж планують придбати та встановити генератор. Оформити відшкодування можна у центрах надання адміністративних послуг. Є умова - генератор має бути придбаний після 24 лютого.
Ірина Кулинич, директорка Департаменту економічної політики Львівської міської ради:
Потрібно додати свідоцтво про реєстрацію бізнеса. Вказати, де знаходиться цей заклад, мають бути платіжні документи на сам електрогенератор. І засідає експертна комісія і приймає рішення по відшкодуванню.
Чиновники обіцяють ухвалювати рішення оперативно. А тим часом, підприємці все ж закуповують свічки. Як не знадобляться, то будуть для атмосфери.
Корок висувається. Відповідно свічка, свічка вставляється в це і отак все виглядає.
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