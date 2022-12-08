Баскетболістку збірної США Бріттні Грайнер обміняли на торговця зброєю Віктора Бута [ Редагувати ]
Американську баскетболістку Бріттні Грайнер, засуджену в рф за звинуваченням у контрабанді наркотиків, обміняли на росіянина Віктора Бута, засудженого в США до 25 років ув'язнення за звинуваченням у торгівлі зброєю. Про це повідомляє CNN.
МЗСрф підтвердило, що обмін відбувся 8 грудня в аеропорту Абу-Дабі. Бут уже повернувся до росії. Білий дім заявив, що Джо Байден виступить з екстреним зверненням щодо обміну.
Байден розповів, що вже поспілкувався з Грайнером, яка летить додому. А також опублікував фото із дружиною баскетболістки.
Як зазначає CNN, ще одного американця - Пола Вілана, засудженого в рф за звинуваченням у шпигунстві, - до процедури обміну не включили. Його адвокат повідомив, що американець залишається в колонії, обговорення питання щодо його обміну триває.
У серпні 2022 року баскетболістку зі США Бріттні Грайнер засудили до 9 років колонії за контрабанду та зберігання наркотиків.
Бріттні Грайнер
У росії американка виступала за єкатеринбурзький клуб УГМК. 17 лютого 2022 року вона прилетіла до москви рейсом з Нью-Йорка. У багажі баскетболістки знайшли електронні сигарети з гашишною олією, яке в росії поза законом.
Адвокат заявляла, що на батьківщині Грайнер дозволено вживати гашиш у медичних цілях. До росії наркотик вона привезла нібито помилково - забула в сумці.
У складі збірної США Бріттні Грайнер виграла чемпіонат світу 2014 року в Туреччині, Олімпійські ігри 2016 року в Ріо, чемпіонат світу 2018 року в Іспанії та Олімпійські ігри 2020 року у Токіо.
Американські ЗМІ влітку повідомляли, що президент Джо Байден схвалив ідею обміну російського торговця зброєю Віктора Бута, який відбуває тюремного ув'язнення в США.
Віктор Бут
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