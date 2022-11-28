Рада Європейського Союзу додала порушення санкцій до списку "злочинів ЄС". Відповідне рішення ухвалили одноголосно, повідомили на сайті ЄС.

Міністр юстиції Чехії Павел Блажек так прокоментував це рішення:

ЄС рішуче відповів на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він запровадив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії, щоб перешкодити її здатності продовжувати цю агресію. Щоб досягти успіху, їхня реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи.

Наразі країни-члени ЄС мають різні визначення того, що є порушенням санкцій і які покарання мають застосовуватися у разі порушення. Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій і ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які підпадають під санкції, продовжувати доступ до своїх активів і підтримувати режими, на які поширюються заходи ЄС.

Включення порушення обмежувальних заходів до списку «злочинів ЄС» є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому ЄС і запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС.

Тепер Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім цей проєкт директиви необхідно буде обговорити й прийняти Радою та Європарламентом.

25 травня 2022 року Єврокомісія представила пропозицію щодо рішення про розширення переліку цих сфер злочинності за рахунок порушення обмежувальних заходів, прийнятих ЄС.

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою - спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.