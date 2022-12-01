Представники Єврокомісії заявили, що не зможуть спрямувати заморожені кошти російського Центробанку на відновлення України. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

У матеріалі WSJ йдеться про те, що представники Єврокомісії пояснюють неможливість конфіскації активів принципом міжнародного державного імунітету. При цьому у виконавчому органі Євросоюзу заявляють про наміри створити фонд для управління ліквідними російськими активами, прибуток з яких йтиме на відновлення України.

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Єврокомісія також направила державам-членам ЄС пропозицію щодо створення міжнародного трибуналу для переслідування російських чиновників, відповідальних за збройне вторгнення в Україну.

У середу, 30 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала створити спеціальний фонд із заморожених 300 млрд євро російського Центробанку та 19 млрд євро російських олігархів. Збитки України від російського вторгнення вона оцінила в 600 млрд євро.