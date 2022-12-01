Євросоюз не може конфіскувати заморожені активи рф на користь України - WSJ [ Редагувати ]
Джерело: The Wall Street Journal
Представники Єврокомісії заявили, що не зможуть спрямувати заморожені кошти російського Центробанку на відновлення України. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.
У матеріалі WSJ йдеться про те, що представники Єврокомісії пояснюють неможливість конфіскації активів принципом міжнародного державного імунітету. При цьому у виконавчому органі Євросоюзу заявляють про наміри створити фонд для управління ліквідними російськими активами, прибуток з яких йтиме на відновлення України.
Єврокомісія також направила державам-членам ЄС пропозицію щодо створення міжнародного трибуналу для переслідування російських чиновників, відповідальних за збройне вторгнення в Україну.
У середу, 30 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала створити спеціальний фонд із заморожених 300 млрд євро російського Центробанку та 19 млрд євро російських олігархів. Збитки України від російського вторгнення вона оцінила в 600 млрд євро.
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