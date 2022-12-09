Настоятеля храма УПЦ МП у Лисичанську засудили на 12 років: "зливав" окупантам дані про ЗСУ та патріотів

Настоятеля храму УПЦ (МП) у Лисичанську засудили до 12 років ув'язнення за колабораційну діяльність. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. За попередніми даними, саме за його "наводкой" рашисти викрали двох українських патріотів