Силовики обшукують Свято-Покровський кафедральний собор у Борисполі [ Редагувати ]
Українські правоохоронці зранку 9 грудня прийшли з обшуками на територію Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у Борисполі. Про це повідомляє Головне управління СБУ у Києві та Київській області.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині.
Обшуки проводяться:
- для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в рф релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів;
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці в межах чинного законодавства:
- проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у країні заборонять діяльність релігійних організацій, афілійованих з росією.
У листопаді СБУ провела обшуки у Києво-Печерській лаврі, обшуки у Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі, а також на об'єктах УПЦ у трьох областях України.
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