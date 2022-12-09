На одному з найбільших американських нафтопроводів - Keystone канадської компанії TC Energy - стався розлив нафти, понад 14 тис. барелів нафти потрапило до однієї з водойм штату Канзас. Про це повідомляє Reuters.

Це найбільший розлив нафти в США з 2013 року, коли внаслідок аварії на нафтопроводі Tesoro у штаті Північна Дакота розлилося 20 тис. барелів нафти.

Роботу нафтопроводу Keystone призупинили одразу після того, як стало відомо про розлив. TC Energy надіслала 100 робітників для ліквідації наслідків.

Агентство захисту навколишнього середовища США (EPA) заявило, що нафта не потрапила в джерела питної води, лише в поверхневі води одного з джерел.

Причини розливу поки що не встановлені. Нафтопровід Keystone пов'язує родовища нафти в Канаді з нафтопереробними заводами в США, у тому числі в штатах Техас, Небраска та Іллінойс. Довжина нафтопроводу - майже 3,5 тис. км, за добу через нього проходить до 622 тис. барелів нафти.