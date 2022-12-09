Російського опозиційного політика Іллю Яшина засудили до восьми з половиною років колонії загального режиму за звинуваченням у поширенні "фейків" про російську армію. Таке рішення виніс Міщанський суд москви.

Також Яшину заборонили 4 роки після звільнення адмініструвати інтернет-ресурси (у тому числі й писати щось у соцмережі).

Кримінальну справу порушили через квітневий стрім Яшина на YouTube-каналі, в якому він розповідав про вбивство мирних українців у Бучі на Київщині під час російської окупації.

За версією звинувачення, політик поширював "завідомо неправдиву інформацію" через "мотиви політичної ненависті", хоча "знав", що росія вживає заходів "з підтримання миру та безпеки". У середині липня Яшина відправили під арешт у справі про "фейки".

Прокурор вимагав засудити політика до дев'яти років колонії та заборонити йому користуватися інтернетом впродовж чотирьох років після відбуття терміну.

Суддя під час оголошення вироку заявила, що російські військові не чинили жодних злочинів у Бучі і цивільні ніколи не були їхньою метою. Тому Яшин поширив фейкову інформацію.

Яшин своєї провини у суді не визнав. Він заявив, що у своєму стрімі наводив і позицію України щодо вбивств у Бучі, і позицію міноборони рф, і повідомлення незалежних журналістів.

Ілля Яшин після початку повномасштабного вторгнення в Україну відкрито зайняв антивоєнну позицію і відмовився залишати росію.

За статтею про "фейки" про російську армію раніше засудили московського муніципального депутата Олексія Горіна. Він отримав сім років колонії. Приводом для кримінальної справи проти нього стало те, що на засіданні Красносільської ради депутатів він закликав зупинити війну та вивести російські війська з України.