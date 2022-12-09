У Києві замінили графіки відключення світла [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У п'ятницю, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК повідомляють, що графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;
- Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;
- Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
"Якщо ваша адреса відсутня в переліку - просимо повідомити нам через сайт", - додали наостанок.
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