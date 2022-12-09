Росія нарощує та модернізує свій ядерний арсенал - глава Пентагону [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російська федерація останнім часом нарощує та модернізує свій арсенал ядерного озброєння.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Росія також останнім часом модернізує та розширює свій ядерний арсенал", - заявив Остін на церемонії вступу на посаду командувача Стратегічного командування США, яке займається ядерним арсеналом Сполучених Штатів.
За його словами, поки Кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України, весь світ став свідком того, як президент рф володимир путін займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю.
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