Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонні переговори, в ході яких обговорили розширення зернового коридору. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.

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Раніше сьогодні, 11 грудня, турецький президент обговорював з путіним можливість експорту нових видів продовольства та сировини у рамках зернової угоди.

26 листопада Володимир Зеленський заявив про бажання зберегти зернову угоду на безстроковій основі. Він також зголосився поширити режим зернового коридору на інші українські порти.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що коридор можна розширити за рахунок порту Миколаєва. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, для цього потрібно вибити окупантів з Кінбурнської коси.