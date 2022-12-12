ЄС запровадить нові санкції проти Ірану: нові подробиці [ Редагувати ]
Європейський Союз пригрозив Ірану новим пакетом санкцій у разі передачі росії балістичних ракет та подальшої підтримки рф.
Про це повідомляє Рада ЄС.
"Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових постачань зброї до росії, зокрема будь-яких кроків, спрямованих на можливу передачу росії балістичних ракет малої дальності", - йдеться у повідомленні.
У Раді ЄС заявили, що у разі подальшої підтримки Іраном російського вторгнення в Україну проти нього можуть бути введені новий пакет санкцій.
Крім того, згідно з офіційним повідомленням, у ЄС переконані, що надані Іраном безпілотники використовуються росією проти українського цивільного населення та інфраструктури, спричиняючи "жахливі руйнування та людські страждання".
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