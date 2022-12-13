Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва [ Редагувати ]
Верховна Рада на пленарному засіданні ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) та утворила Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Рада проголосувала законопроект №5369 щодо ліквідація ОАСК та №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду
Обидва в ЦІЛОМУ!!!! За 310 та 326 голосів
Двоє народних депутатів, що утрималися: Георгій Мазурашу ("Слуга народу") і Олег Макаров ("Голос").
З дня набрання чинності законом Окружний адміністративний суд Києва припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адміністративним судом, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Окружний адміністративний суд міста Києва заявив, що "незаконна ліквідація суду ставить під загрозу захист прав українців в період воєнного стану та після його закінчення". Наразі у провадження судів ОАСК одночасно перебуває майже 60 тисяч справ та матеріалів.
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо ліквідації ОАСК у Раді ще у квітні 2021 року. У пояснювальній записці сказано, що проєкт закону розроблено для забезпечення прав громадян на розгляд їхніх справ незалежним та неупередженим судом та підвищення рівня довіри до судової влади.
Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. А його голова Павло Вовк з 9 грудня перебуває під санкціями США.
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