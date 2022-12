Президент Південного Судану Салва Киїр Маярдіт обмочився в прямому ефірі під час виконання національного гімну країни.

Інцидент стався 14 грудня. Глава держави приїхав на церемонію запуску автодороги Джуба-Терекек.

На кадрах видно, як під час виконання гімну духовим оркестром, у політика стає мокрою ліва штанина. Чиновники та військові, які стоять навколо, не подають виду, що відбувається щось незвичайне.

VIDEO - Shock in South Sudan as video appears to show President Salva Kiir inadvertently passing urine. Incident happened yesterday during the launch of the Juba-Terekeka road. He is seen looking unaware, only noticing after he is done. pic.twitter.com/C1gGktHBdR