"Екстремальний патріотизм": президент Південного Судану обмочився під час виконання національного гімну (відео) [ Редагувати ]
Президент Південного Судану Салва Киїр Маярдіт обмочився в прямому ефірі під час виконання національного гімну країни.
Інцидент стався 14 грудня. Глава держави приїхав на церемонію запуску автодороги Джуба-Терекек.
На кадрах видно, як під час виконання гімну духовим оркестром, у політика стає мокрою ліва штанина. Чиновники та військові, які стоять навколо, не подають виду, що відбувається щось незвичайне.
VIDEO - Shock in South Sudan as video appears to show President Salva Kiir inadvertently passing urine. Incident happened yesterday during the launch of the Juba-Terekeka road. He is seen looking unaware, only noticing after he is done. pic.twitter.com/C1gGktHBdR— Kivu News 24 (@kivunews24) December 14, 2022
Соратники президента пояснюють неприємний курйоз проявом його "екстремального патріотизму". Водночас політичні оглядачі вважають, що 71-річний Салва Киїр страждає на хворобу сечовивідних шляхів.
Користувачі соцмереж у Південному Судані розділилися: одні звинуватили журналістів у "брудній роботі та ганьбі президента", інші вважають, що Салва Киїр не здатний керувати країною за станом здоров'я.
Салва Киїр керує Південним Суданом з моменту здобуття країною незалежності в 2011 році. Варто сказати, що ця африканська країна традиційно утримується голосувати за резолюції Генасамблеї ООН, які засуджують збройну агресію росії проти України.
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