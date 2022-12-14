У звільненому Херсоні знайшли катівні дітей [ Редагувати ]
У Херсоні виявили 10 катівень, в одній з яких росіяни утримували дітей. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини.
Малечу викрадали, наприклад, через зроблені фото техніки окупантів.
Дві дитячі катівні були в Балаклії. Правоохоронці заявили, що в одній з них перебував хлопчик протягом 3 місяців.
Він розповідав, що його катували: різали ножем, нагрівали метал і випалювали частину тіла, декілька разів виводили на розстріл і стріляли над головою. Він цілодобово чув крики жінок і чоловіків, яких катували.
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