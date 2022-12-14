У Херсоні виявили 10 катівень, в одній з яких росіяни утримували дітей. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Малечу викрадали, наприклад, через зроблені фото техніки окупантів.

Дві дитячі катівні були в Балаклії. Правоохоронці заявили, що в одній з них перебував хлопчик протягом 3 місяців.