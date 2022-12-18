У Бєлгородській області прогриміли вибухи: постраждали п'ятеро людей, один загинув (відео) [ Редагувати ]
Вранці 18 грудня у російському Бєлгороді пролунала серія вибухи. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та пуски ракет.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали п'ятеро людей, один загинув.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле.
Baza повідомляє про двох загиблих. Офіційно ця інформація не підтверджена.
Місцеві пабліки пишуть, що мешканці Бєлгорода отримують смс з попередження про обстріли та закликами прямувати до укриттів.
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