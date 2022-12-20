"Пластик рятує життя"! Так свою акцію назвали одеські волонтери.

Вони відкрили збір пластикових кришок, аби придбати реанімобіль для військових! Таку мету ще навесні поставили перед собою волонтери з Одеси. Відтоді до акції приєдналися майже всі регіони - і ось фінальна ціль не за горами!

Як українці одночасно зберігають і довкілля, і життя захисників країні - дивіться у наступному матеріалі.

"Пластик рятує життя"! Так свою акцію назвали одеські волонтери. Ідея полягала в тому, щоб підтримати Збройні Сили за допомогою саме екологічних проєктів. Ціль - придбати реанімобіль для швидкої евакуації поранених з зони бойових дій. Кошти отримують - від здачі звичайних пластикових кришечок.

Владислав Михайленко, представник громадської організації:

По-перше, збір кришечок є дуже простим: тому що вони зазвичай чисті та дуже зрозумілі, компактні для того, щоб їх здавати. По-друге, кришечки - другий тип пластику - є найдорожчим при здачі, при реалізації: тому такий збір іде як найшвидше, і по-третє: ми до цього робили подібні збори така технологія - вона є дуже простою та зрозумілою для людей!

Школи, підприємства, виші, кафе та ресторани: усі почали збирати кришечки... Як, приміром, в цій одеській кав'ярні. Тут кажуть: людей надихає ідея того, що вони можуть долучитися до великої справи. Кришечки приносять і дорослі, і діти.

Ірина Твердохлєбенко, співвласниця кав'ярні:

Приносять - з рюкзака достають - і це настільки мило і настільки круто: ми завжди пригощаємо діток якимось смаколиками за те, що вони в такому віці уже є свідомими.

Починаючі з весни, до акції приєдналися вже вісім регіонів країни. У місті Южному - навіть оголосили змаганнясеред школярів: хто більше принесе кришок. В результаті назбирали майже тонну.

Данило Пустомельник, школяр:

Старались просыпаться как можно раньше - пока остальные команды спят - и насобирать как можно больше. Мы разделялись на две группы: одна группа собирала одну половину города, другая - другую - и ходили по спортивным площадкам: в основном очень много было на спортивных площадках - потому что там очень много пьют воды.

Навіть першокласники добре розуміють, що це не просто перегони. На кону - врятовані життя українських бійців.

Михайло Швець, школяр:

Нужно им помогать - чтобы их лечили и они были все ЖИВЫ - чтобы мы победили в этой войне! Чтобы вот, например, один военный поранился очень серьёзно - его отвозят в больницу, там его лечат - и он снова возвращается на поле боя!

З Одещини та інших регіонів кришечки присилають до волонтерського центру, а далі їх сортують по шести кольорах: так вартість пластику зростає втричі і один кілограм коштує чотирнадцять гривень. Кришки вміло сортують місцеві жіночки. Найстаршій - вісімдесят чотири.

Ніна Чабан, жителька Одеси:

Полезность для народа, для Родины, для защиты своего народа. И дай Бог, чтоб сохранилась Украина, наш народ - и воины, которые нас защищают - и приблизилась Победа!

Далі - кришечки здають на переробку до спеціального підприємства та, власне, отримують гроші.

Потім ці кришечки - вони подрібнюються ось у таку сировину і з неї виготовляються прищепки, які потім допомагають і господаркам вдома - і економіці нашої країни!

Загалом - на придбання реанімобіля організаторам акції потрібно було зібрати двадцять тонн кришечок. Наразі зібрали половину від необхідного.