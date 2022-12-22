Чоловікам дозволили виступати у синхронному плаванні на Олімпіаді-2024 [ Редагувати ]
Міжнародний олімпійський комітет оновив правила участі у водних видах спорту на Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у Парижі. Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA).
Відповідно до нового регламенту, брати участь у групових змаганнях зі синхронного (артистичного) плавання дозволяється не лише жінкам, а й чоловікам. Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам заявив:
Водні види спорту універсальні, чоловіки зарекомендували себе як чудові синхроністи. Я з нетерпінням чекаю можливості побачити цю нову зміну в синхронному плаванні, яка буде представлена всьому світу в Парижі.
З урахуванням внесених змін на Олімпійських іграх загальна кількість спортсменів, заявлених кожною федерацією, не може перевищувати дев'яти учасників, один з яких у резерві. У групах із восьми спортсменів можуть бути заявлені не більше двох чоловіків.
Змагання з синхронного плавання на Олімпійських іграх вперше з'явилися у 1984 році. На чемпіонатах світу з водних видів спорту чоловікам було дозволено виступати з 2015 року, однак раніше МОК не дозволяв чоловікам брати участь у змаганнях зі синхронного плавання.
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