Міжнародний олімпійський комітет оновив правила участі у водних видах спорту на Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у Парижі. Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA).

Відповідно до нового регламенту, брати участь у групових змаганнях зі синхронного (артистичного) плавання дозволяється не лише жінкам, а й чоловікам. Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам заявив:

Водні види спорту універсальні, чоловіки зарекомендували себе як чудові синхроністи. Я з нетерпінням чекаю можливості побачити цю нову зміну в синхронному плаванні, яка буде представлена всьому світу в Парижі.

З урахуванням внесених змін на Олімпійських іграх загальна кількість спортсменів, заявлених кожною федерацією, не може перевищувати дев'яти учасників, один з яких у резерві. У групах із восьми спортсменів можуть бути заявлені не більше двох чоловіків.

Змагання з синхронного плавання на Олімпійських іграх вперше з'явилися у 1984 році. На чемпіонатах світу з водних видів спорту чоловікам було дозволено виступати з 2015 року, однак раніше МОК не дозволяв чоловікам брати участь у змаганнях зі синхронного плавання.