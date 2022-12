За дорученням уряду Німеччини оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні 26 військових вантажівок HX 8x8. Передача техніки вже розпочалася, повідомила пресслужба німецького виробника озброєнь.

Вартість партії машин, які можна модифікувати під різні потреби військ - 12,5 млн євро.

At the behest of the 🇩🇪 German government, #Rheinmetall is supplying #Ukraine 🇺🇦 with brand new #HX8x8 #trucks. In total, 26 of these high-mobility hookloading vehicles are under delivery to Ukraine. https://t.co/gz3UAqlmwU #defence #military #army pic.twitter.com/y4WKH4o1c2