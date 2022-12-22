Концерн Rheinmetall передасть Україні 26 модульних військових вантажівок HX 8x8 [ Редагувати ]
За дорученням уряду Німеччини оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні 26 військових вантажівок HX 8x8. Передача техніки вже розпочалася, повідомила пресслужба німецького виробника озброєнь.
Вартість партії машин, які можна модифікувати під різні потреби військ - 12,5 млн євро.
At the behest of the 🇩🇪 German government, #Rheinmetall is supplying #Ukraine 🇺🇦 with brand new #HX8x8 #trucks. In total, 26 of these high-mobility hookloading vehicles are under delivery to Ukraine. https://t.co/gz3UAqlmwU #defence #military #army pic.twitter.com/y4WKH4o1c2— Rheinmetall (@RheinmetallAG) December 22, 2022
Сімейство HX від Rheinmetall MAN Military Vehicles - одна з найпопулярніших військових вантажівок у світі. Зараз експлуатується понад 15 000 таких машин.
Rheinmetall постачає різні бойові машини з резервів компанії, зокрема танки Leopard 2 A4 та бойові машини піхоти Marder, до Чехії, Словаччини та Греції. Крім того, до Словенії постачають вантажівки HX 8x8.
У 2023 році Rheinmetall має передати Україні мобільний польовий шпиталь "під ключ".
Раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall збудує для України два ЗРК Skynex.
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