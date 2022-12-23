У Сумській області "нова" повітряна тривога: що змінилося [ Редагувати ]
З 22 грудня, з 22:00, в Сумській області всі сигнали повітряної тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу з гучномовців.
Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
З 22:00 22 грудня у Сумській області усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу.
Він зазначив, що тривога лунатиме на вулицях міст області зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців.
"Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще - не ігнорувати сигнали тривоги", - додав голова ОВА.
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