З 22 грудня, з 22:00, в Сумській області всі сигнали повітряної тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу з гучномовців.

Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

З 22:00 22 грудня у Сумській області усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу.

Він зазначив, що тривога лунатиме на вулицях міст області зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців.

"Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще - не ігнорувати сигнали тривоги", - додав голова ОВА.