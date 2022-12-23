В центрі Мелітополі пролунав вибух: підірвали автівку росіян [ Редагувати ]
У п’ятницю, 23 грудня, у центрі Мелітополя пролунав сильний вибух внаслідок підриву автомобіля росіян. Наразі інформація щодо їх стану уточнюється.
Про це пишеться у Telegram-каналі міського голови Мелітополя Івана Федорова.
У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється.
За словами місцевого гауляйтера Володимира Рогова, вибух нібито стався о 12:13 біля входу в парк Горького.
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