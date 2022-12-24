Вибух у Києві після удару іранського дрона

Іран планує збільшити поставки дронів-камікадзе до росії. Про це заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

Він закликав знищити іранські заводи з виробництва дронів, а постачальників іранських безпілотників - арештувати.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій"... Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів - знищення виробництв та арешти постачальників...

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Іран продає росії безпілотники Mohajer-6 та Shahed-136. У росії вони отримали назву "Герань-2". Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва.

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА вперто заперечувала.

Лише 5 листопада глава МЗС Ірану вперше визнав поставки, але заявив, що вони були ще до збройного вторгнення в Україну і йшлося про "невелику" кількість дронів.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".

Іранські балістичні ракети