Суд дав по 11 років тюрми чотирьом членам ворожої ДРГ, які катували учасників АТО [ Редагувати ]
Котелевський районний суд Полтавської області дав по 11 років ув'язнення чотирьом учасникам російської ДРГ, які викрадали та катували учасників АТО на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час захоплення Ізюмського району вони виконували завдання москви щодо виявлення та фізичної ліквідації учасників антитерористичної операції на сході України.
Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО "А" знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні цього року.
Були затримані четверо російських диверсантів. Серед них - двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).
Ще двоє - найманці російської приватної військової компанії "Редут".
Саме вони на початку вересня цього року викрали трьох мешканців селища Борова Ізюмського району, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові.
Кожного з учасників АТО окупанти піддавали жорстоким тортурам, повідомляє прокуратура. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку "Світло шахтаря".
Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках. Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.
Всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.
За даними американських спецслужб, ПВК "Вагнера" відправила на війну в Україну 40 тисяч російських в'язнів.
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