Служба безпеки України ліквідувала на Харківщині дві групи диверсантів ПВК "Вагнер", які катували українців. Командир ДРГ захоплений у полон, він дає спецслужбам розвідувальну інформацію. Про це повідомляє СБУ.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ виявили бази "вагнерівців" за допомогою аеророзвідки, оточили їх та штурмували. "Вагнерівці" були озброєні автоматами, ПКМ, РПГ та гранатами.



У ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Найманці стверджують, що отримали задачу лише спостерігати.

- Кто старший? - Я старший. Высадили на точку, сказали наблюдать.

СБУ встановила, що насправді диверсанти займалися катуванням українців. Командир надає українським спецслужбам інформацію про облаштовані окупантами катівні.

Нагадаємо, що у мережі заявилося відео, як "кухар Путіна" Євген Пригожин, який вважається власником ПВК "Вагнер", особисто вербує ув'язнених у колонії для участі у війні проти України.