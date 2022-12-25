Ізраїль не захоче постачати Україні свої комплекси ППО "Залізний купол", оскільки росія може перехопити та вивчити ці системи. Про це у колонці для американського журналу The National Interest заявив колишній керівник Ради національної безпеки Ізраїлю Яаков Нагель.

Причин відмови Ізраїлю кілька. По-перше, і це найголовніше, Ізраїль має обґрунтовані страхи з приводу того, що у випадку, якщо якісь із їхніх систем будуть розгорнуті [в Україні], вони могли б бути захоплені Росією на полі бою.

На думку автора статті, у разі такого розвитку подій "вони практично гарантовано будуть відправлені для вивчення Ірану".

Уряд Ізраїлю, який йде, чітко дав зрозуміти, що на такий ризик він йти не готовий. Новий уряд, ймовірно, скаже те ж саме.

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Крім того, на думку експерта, Ізраїль не захоче відправляти ці системи озброєнь кудись ще в ситуації, коли країні "терміново необхідне придбання більшої кількості систем і ракет-перехоплювачів для своєї власної оборони".

Виробництво необхідної кількості систем і ракет-перехоплювачів вимагатиме часу, і експорт на Україну міг би призвести до того, що терміни довелося б ще сильніше зрушити.

Екс-керівник Ради національної безпеки Ізраїлю переконаний: через те, що підготовка українських військових для використання цих систем була б тривалою, їхнє постачання "не допомогло б Україні в короткостроковій перспективі".

Ізраїль не хоче спровокувати жорстку відповідь з боку Росії, яка підтримує значну присутність у Сирії... Хоче цього Ізраїль чи ні, але російська військова присутність [у Сирії], ймовірно, є довгостроковим явищем, з яким Ізраїлю доводиться рахуватися.

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Раніше в колонці для агентства Bloomberg колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс заявляв про те, що лідери країн НАТО повернулися до ідеї поставити в Україну винищувачі МіГ-29, а також сучасні американські F-1.

За його словами, Київ може отримати, зокрема, системи ППО "Залізний купол" та американські системи ППО Patriot. До цього президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що західні країни постачають Україні системи ППО, а відмовляє лише Ізраїль.

У жовтні портал Axios повідомляв, що українська влада направила Ізраїлю офіційний запит на придбання систем ППО та ПРО, у тому числі новітніх лазерних систем Iron Beam, зенітно-ракетних систем Barak-8, зенітно-ракетних комплексів Patriot, систем протиракетної оборони "Залізний купол", а також систем David's Sling та Arrow.

Пізніше пресслужба ізраїльського військового відомства повідомила, що міністри оборони Ізраїлю та України Бені Ганц та Олексій Рєзніков провели телефонну розмову, під час якої ізраїльський міністр підтвердив, що його країна не готова постачати Києву озброєння.

21 грудня президент України Володимир Зеленський на запрошення Джо Байдена відвідав Вашингтон, зустрівся з главою держави, керівництвом Конгресу та виступив там із промовою. До цього візиту було приурочене оголошення нового пакету американської військової допомоги на суму $1,85 млрд. До нього вперше було включено батарею ППО Patriot.