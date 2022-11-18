Влада Ізраїлю профінансувала постачання якихось "стратегічних матеріалів" для України на мільйони доларів під тиском США для відбиття російської агресії. Про це пише ізраїльська газета Haaretz із посиланням на трьох високопоставлених європейських чиновників.

Що це за стратегічні матеріали - у публікації не уточнюється. За словами джерел, американська влада хотіла, щоб Ізраїль поставив в Україну зенітні батареї. Однак після переговорів урядів Ізраїль лише погодився закупити стратегічні матеріали.

Це рішення нібито схвалили прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід і міністр оборони Бенні Ганц. В апараті прем'єра та міністра оборони не стали коментувати цю інформацію.

За даними видання, Ізраїль попросив усі сторони, які беруть участь у угоді щодо стратегічних матеріалів, не розкривати її публічно, щоб не викликати негативної реакції з боку росії. Така позиція обумовлена ​​тим, що Ізраїль побоюється збитків, які росія може завдати його інтересам у Сирії.

Крім того, Haaretz з посиланням на джерела стверджує, що Міноборони Ізраїлю нещодавно погодилося на те, щоб країни НАТО постачали Україні системи озброєнь з ізраїльськими компонентами.

Видання стверджує, що така позиція говорить про те, що під керівництвом нового прем'єра Ізраїль відійшов від політики невтручання, яку проводив колишній прем’єр-міністр Нафталі Беннет.

Читайте також Ізраїль надає Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами - NYT

У березні уряд Ізраїлю погодився поставити Україні бронежилети та каски для працівників гуманітарних організацій. Офіційний Київ ще навесні виявляв бажання придбати ізраїльські системи ППО "Залізний купол" і протитанкові ракети Spike, однак відповіді від Тель-Авіва не надійшло.

18 жовтня Дмитро Кулеба повідомив про намір звернутися до Ізраїлю з проханням щодо постачання систем ППО для відбиття російської агресії. 19 жовтня в Ізраїлі заявляли, що постачання зброї українській стороні не планується.

Нагадаємо, раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шайя закликав владу надати Україні військову допомогу, на тлі інформації про передачу Іраном росії ракет класу "земля-земля".