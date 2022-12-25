Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти почали вводити затяжну комендантську годину тривалістю до 10 діб у деяких тимчасово окупованих населених пунктах для того, аби намагатися послабити український рух спротиву. Про це вона сказала в ефірі "24 каналу".

В деяких населених пунктах вони запроваджують таку надто подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб для того, щоб місцеве населення абсолютно не мало змоги виходити з домівок. Зокрема, це може бути також обумовлено тим, що вони дуже хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою там, де не дістає наша артилерія і реактивні системи.

Гуменюк зазначила, що загарбники мають великі втрати через роботу нашого руху спротиву.

Вона додала, що росіяни стягують в окуповані населені пункти навіть поліційні загони з інших територій росії та тимчасово окупованого Криму, оскільки їм не вистачає сил навіть для регулювання порядку у своїх підрозділах, тому що там дуже не стійкий моральний дух. Окрім того, окупантам також потрібно виявляти людей з проукраїнською позицією, які готові забезпечувати роботу руху спротиву.