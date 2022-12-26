Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує на засіданні 27 грудня, підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це йдеться у документах, опублікованих на сайті НКРЕКП.

Підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня та 1 липня 2023 року.

У НКРЕКП пояснюють намір підвищити тарифи зменшенням обсягів реалізації, збільшенням витрат з електричної енергії та оплату праці, збільшенням амортизації, подорожчанням реагентів, збільшенням витрат, пов’язані зі сплатою податків і зборів.

Тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які постраждали внаслідок бойових дій, піднімати не будуть.

У серпні президент Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його скасування.

Раніше "Подробиці" писали про те, як зміняться тарифи на тепло та гарячу воду у 2023 році.