Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його скасування. Повідомлення про підпис глави держави опубліковано на сайті Ради.
Мораторій стосується:
- тарифів на послуги з розподілу природного газу;
- тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії;
- тарифів на постачання гарячої води;
- цін на газ для побутових споживачів.
Держава зобов'язується компенсувати постачальникам різницю у тарифах. Її розмір переглядатимуть щоквартально.
19 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку природного газу. Вона передбачає фіксацію ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.
Нагадаємо, що Кабмін "заморозив" тарифи на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат електроенергії і надалі коштуватиме 1,44 грн. В Україні таку кількість електроенергії споживає майже 80% домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф становить 1,68 грн/кіловат.
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Попри мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, запроваджений Верховною Радою, в Україні все одно зросте вартість "комуналки". Такий висновок можна зробити з прогнозу інфляційного прогнозу НБУ. Зростання тарифів почнеться приблизно з другого півріччя 2023 року.
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