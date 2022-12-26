Понад вісімдесят дітей з України об'єднала українська школа у столиці Швейцарії [ Редагувати ]
Понад вісімдесят дітей з України об'єднала українська школа у столиці Швейцарії. У місті Берн заклад заснували дві українки, які давно емігрували до Конфедерації. Щоправда, спочатку заклад функціонував як клуб. І лише після повномасштабного вторгнення росіян, коли рятуватися від війни змушені були мільйони українок з дітьми, школа розпочала повноцінну роботу.
Чого навчають юних українців, запитувала Світлана Прокопчук.
До школи діти йдуть насамперед за спілкуванням. Цього дня разом вітають іменинника.
З днем народження тебе. З днем народження, Ерік, з днем народження тебе.
Умовно навчальний простір розділений на три класи та садочок для дошкільнят. Ірина - вчителька з Одеси. І її учні - наймолодші.
Ірина Добрянська, вчителька школи "Рідне слово":
Так як я вчитель початкових класів, то ми ще й навчаємо дітей читати, писати, буквам. Ми співаємо, ми танцюємо. Традиціям українського народу, обрядам навчаємо.
Інша вчителька наймолодшої групи Наталія - додає: з дітьми багато говорять про Україну.
Наталія Чабан, вчителька школи "Рідне слово":
Проводимо з ними бесіди, присвячені тому, щоб вони цінували, знали, що таке Збройні сили, яким великим зусиллям дається перемога нашій країні зараз, що там зовсім нелегко, що все це на їхніх плечах. А ми повинні тут зберегти наше молоде покоління.
Уроки тут більше скидаються на ігри. Це українська мова: зі змішаних літер потрібно скласти слова.
Коронапут. - Що це, Василь? - Подарунок!
Ця школа дає можливість дітям спілкуватися українською мовою.
Вікторія Вачеля, вчителька української мови школи "Рідне слово":
Намагаємось знайти те, що нас об'єднує, а не навпаки. Такий, знаєте, осередок українськості у Швейцарії.
А це вже свято з нагоди закінчення навчального семестру. Прийшов довгоочікуваний гість - Миколай.
Осередок "українці в Берні" ще у 2014 заснували українки, які давно мають родини у Швейцарії.
Людмила Цубер, голова Українського осередку "українці в Берні", співзасновниця школи "Рідне слово":
Ми це робимо вже вісім років і навіть за ці десять місяців, ми вже відправили в Україну 100 тонн гуманітарної допомоги і ми не маємо права зупинятися. Тут в тиші, спокої ми не маємо права залишатися осторонь і нічого не робити.
За кілька років після заснування виникла ідея освітнього проєкту - з'явилось "Рідне слово". Спершу клуб відвідувало півтора десятка дітей. Проте зараз, коли до Швейцарії вимушено виїхали майже 80 тисяч жінок і дітей, двері закладу відчинили для всіх.
Ольга Піх, керівник української школи "Рідне слово":
Одного разу прийшла до мене мама і сказала, що моя дитина вперше з часу виїзду з України зраділа, мала радісні емоції, тому що вона була досить в депресивному стані і ця група українських дітей довкола неї допомогла їй відчути себе трошки вільніше у Швейцарії.
Дітей, які хотіли б відвідувати українську школу у Берні, значно більше. Тож організатори сформували лист - очікування і планують розвиватись.
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