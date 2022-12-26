Понад вісімдесят дітей з України об'єднала українська школа у столиці Швейцарії. У місті Берн заклад заснували дві українки, які давно емігрували до Конфедерації. Щоправда, спочатку заклад функціонував як клуб. І лише після повномасштабного вторгнення росіян, коли рятуватися від війни змушені були мільйони українок з дітьми, школа розпочала повноцінну роботу.

Чого навчають юних українців, запитувала Світлана Прокопчук.

До школи діти йдуть насамперед за спілкуванням. Цього дня разом вітають іменинника.

З днем народження тебе. З днем народження, Ерік, з днем народження тебе.

Умовно навчальний простір розділений на три класи та садочок для дошкільнят. Ірина - вчителька з Одеси. І її учні - наймолодші.

Ірина Добрянська, вчителька школи "Рідне слово":

Так як я вчитель початкових класів, то ми ще й навчаємо дітей читати, писати, буквам. Ми співаємо, ми танцюємо. Традиціям українського народу, обрядам навчаємо.

Інша вчителька наймолодшої групи Наталія - додає: з дітьми багато говорять про Україну.

Наталія Чабан, вчителька школи "Рідне слово":

Проводимо з ними бесіди, присвячені тому, щоб вони цінували, знали, що таке Збройні сили, яким великим зусиллям дається перемога нашій країні зараз, що там зовсім нелегко, що все це на їхніх плечах. А ми повинні тут зберегти наше молоде покоління.

Уроки тут більше скидаються на ігри. Це українська мова: зі змішаних літер потрібно скласти слова.

Коронапут. - Що це, Василь? - Подарунок!

Ця школа дає можливість дітям спілкуватися українською мовою.

Вікторія Вачеля, вчителька української мови школи "Рідне слово":

Намагаємось знайти те, що нас об'єднує, а не навпаки. Такий, знаєте, осередок українськості у Швейцарії.

А це вже свято з нагоди закінчення навчального семестру. Прийшов довгоочікуваний гість - Миколай.

Осередок "українці в Берні" ще у 2014 заснували українки, які давно мають родини у Швейцарії.

Людмила Цубер, голова Українського осередку "українці в Берні", співзасновниця школи "Рідне слово":

Ми це робимо вже вісім років і навіть за ці десять місяців, ми вже відправили в Україну 100 тонн гуманітарної допомоги і ми не маємо права зупинятися. Тут в тиші, спокої ми не маємо права залишатися осторонь і нічого не робити.

За кілька років після заснування виникла ідея освітнього проєкту - з'явилось "Рідне слово". Спершу клуб відвідувало півтора десятка дітей. Проте зараз, коли до Швейцарії вимушено виїхали майже 80 тисяч жінок і дітей, двері закладу відчинили для всіх.

Ольга Піх, керівник української школи "Рідне слово":

Одного разу прийшла до мене мама і сказала, що моя дитина вперше з часу виїзду з України зраділа, мала радісні емоції, тому що вона була досить в депресивному стані і ця група українських дітей довкола неї допомогла їй відчути себе трошки вільніше у Швейцарії.

Дітей, які хотіли б відвідувати українську школу у Берні, значно більше. Тож організатори сформували лист - очікування і планують розвиватись.