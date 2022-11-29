Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU - аналог американського HIMARS. Гармата вже прибула до України. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

В Україну прибув 4-й брат з родини "Довгої руки" - LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном. Дякую Себастьєну Лекорню (міністр збройних сил Франції - ред.), уряду та народу Франції!

Загалом у Франції на озброєнні 13 таких машин.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022

Європейський проект модернізації американської РСЗВ M270 передбачав збереження низки ключових агрегатів системи за одночасної заміни інших. За рахунок цього забезпечили сумісність з новими боєприпасами, підвищили основні характеристики та вирішили інші завдання. Загалом європейський проект LRU/MARS II/MLRS-I схожий на американську модернізацію M270A1.

В ході оновлення архітектура французької LRU (Lance-Roquettes Unitaire) не змінилася. Як і раніше, використовується гусеничне шасі з високою прохідністю. На ньому розміщена пускова установка під два уніфіковані контейнери з ракетами. При цьому установка втратила гідравлічні приводи наведення; їх замінили досконалішими електричними.

Штатні прилади керування вогнем були замінені на нову систему EFCS (European Fire Control System) від компанії Airbus. Така система здатна працювати у сучасних контурах управління та дозволяє використовувати реактивні снаряди сімейства GMLRS. При цьому не можуть всі ракети. EFCS на програмному рівні забороняє стрілянину снарядами з касетною бойовою частиною - відповідно до чинної конвенції.

Таким чином, боєкомплект РСЗВ LRU та її аналогів складається лише з коректованих снарядів M31 різних версій. Залежно від модифікації вони мають дальність польоту не менше 80-85 км. Супутникова система навігації та управління дає високу точність влучення. Усі варіанти M31 несуть уніфіковану осколково-фугасну бойову частину масою 91 кг.

РСЗВ LRU

Нагадаємо, 20 листопада Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale.