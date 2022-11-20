Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale [ Редагувати ]
Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських атак.
Про це пише BFMTV.
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню також зазначив, що Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню.
Лекорню зауважив, що загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, сягає 550 млн євро.
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