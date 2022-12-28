Компанія Xiaomi представила сімейство смартфонів Redmi K60, до якого увійшли моделі Redmi K60, Redmi K60E і Redmi K60 Pro.

Всі гаджети мають 6,6-дюймовий OLED-дисплей роздільною здатністю 3200x1440 пікселів, частотою оновлення 120 Гц. Новинки з 8, 12 або 16 Гб оперативної та 128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті.

Основною відмінністю смартфонів став процесор: K60 Pro отримав флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2, K60 має Snapdragon 8+ Gen 1, а K60E оснащений процесором MediaTek Dimensity 8200.

Флагманська модель оснащена 16-Мп фронтальною камерою і потрійним основним модулем, що включає 50-Мп об'єктив, надширококутний 8-Мп об'єктив і 2-Мп макрооб'єктив.

У K60 відрізняється лише основний об'єктив, який має 64-Мп модуль, а у K60E 20-Мп фронтальна та 48-Мп основна камери.

Redmi K60 Pro з акумулятором 5000 мА•год підтримує швидке заряджання 120 Вт, а крім того, модель стала першим смартфоном бренду з бездротовою зарядкою потужністю до 30 Вт.

K60 з батареєю 5500 мА год має дротову зарядку 67 Вт і бездротову 30 Вт.

Всі нові пристрої Xiaomi підтримують Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, оснащені модулем NFC та ІЧ-модулем, а також можуть працювати з двома СІМ-картами.

Смартфони Redmi отримали фірмову графічну оболонку MIUI 14 (у K60E - MIUI 13), створену на основі операційної системи Android.

Вартість нової лінійки Redmi K60 у Китаї - від $316.

Раніше у грудні Xiaomi представила флагманські смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro.