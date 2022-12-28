Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що російські війська можуть завдавати ракетних ударів навіть із пунктів базування носіїв ракет "Калібр". Хоча це небезпечно для самого ворога. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Треба розуміти, що атакувати ракетами типу "Калібр" з надводного та підводного носія вони можуть навіть з пунктів базування. Тому треба усвідомлювати цю небезпеку та розуміти, хоча це так само небезпечно і для цього пункту базування, але коли ж росіяни берегли те, що не їх.

Гуменюк розповідала про те, що наразі Чорне море "на боці України", оскільки наразі воно штормить, що не дає росіянам вивести свої кораблі з ракетами, тож ворог максимально завів своє угруповання у пункти базування.

Втім, вона зауважила, що це не привід розслаблятися, бо кораблі можуть повернутися. Оскільки це не настільки критичний шторм, який не дозволить взагалі виходити в море і виконувати завдання.

За останніми даними, в Чорному морі окупанти тримають на бойовому чергуванні до трьох кораблів.