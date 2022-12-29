Сьогодні, 20 грудня, підписано закон про медіа, який є вагомим наступним кроком на шляху до вступу України в Євросоюз.

Цей документ, підписаний президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 29 грудня, визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у галузі медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.

Крім того, закон впроваджує у законодавче поле поняття онлайн-медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме засобу масової інформації законодавчий захист.

Законопроєкт 13 грудня цьогоріч підтримали 299 народних депутатів, і він став третім та заключним етапом з виконання зобов'язань стосовно кандидатства України в ЄС. Раніше парламент ухвалив закони про нацменшини, а також затвердив конкурсний відбір суддів Конституційного суду.