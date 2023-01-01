Нетаньяху попросив Зеленського підтримати Ізраїль у Генасамблеї ООН в обмін на ППО - Axios [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським просив Київ підтримати Єрусалим у голосуванні Генасамблеї ООН 30 грудня про розгляд Міжнародним судом позовів щодо дій на територіях Палестини.
Водночас Зеленський попросив Ізраїль поставити Україні системи ППО для відбиття російської агресії, повідомляє Axios із посиланням на представників України та Ізраїлю.
За даними видання, політики не дійшли однозначної угоди. Зеленський попросив представника України в ООН не бути присутнім на голосуванні Генасамблеї, "щоб дати шанс стосункам із Нетаньяху".
30 грудня Генасамблея ухвалила резолюцію: на її підтримку проголосували 87 країн, проти 24, утрималися 53.
Беньямін Нетаньяху, лідер партії "Лікуд", 29 грудня офіційно очолив уряд Ізраїлю. Єрусалим продовжує надавати гуманітарну підтримку Києву, але не постачає озброєння.
За даними Axios, така позиція обумовлена тим, що Ізраїль побоюється реакції Москви, яка може завдати шкоди його інтересам у Сирії. 19 жовтня, ще до перемоги на виборах, Нетаньяху виступив проти постачання зброї в Україну.
Раніше "Подробиці" писали про те, чому Ізраїль не постачає Україні систему ППО "Залізний купол".
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