Напевне немає іншої історичної постаті, яку б так демонізували та боялися росіяни. Звісно, це - Степан Бандера. І саме сьогодні - його день народження. І Богдан Вербицький разом з істориком зібрали найцікавіші факти з життя Степана Бандери, аби спростувати міфи радянської та російської пропаганди.

Страшний сон російської пропаганди! Українці масово слухають промови... Бандери...

Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі. Всупереч всім намаганням ворога.

По всій Україні про Бандеру співають пісень!

У вас ходят с бандерой и нацискими символами. - Да потому что Бандера боролся со сталинизмом. - Кому ты врёшь? На стороне Гитлера он боролся.

І після таких масивних "бомбардувань" пропагандою... все одно нічого не виходить! Про Бандеру знають, про нього - пам'ятають.

Аліна Понипаляк, історик, дослідниця українського визвольного руху:

Саме Бандера, як от те уособлення, прагнення до незалежності, настільки тригерить росіянців.

І це ще м'яко-сказано! Для росіян Бандера - це символ українського "нацизму", ледь не головний мотив війни.

Маргарита Сімоньян:

Значительная часть оказалась охвачена вот этим вот безумием нацизма.

Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами и бендеровцами, на которых США и их младшие компаньйоны сделали ставку, будет неизбежным.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Ставку, за його словами, зробили саме на нас із вами. Так-так, бо я, оператор і ви - бандерівці. Всі бандерівці. Сусід ваш - теж бандерівець. І, взагалі, навколо одні суцільні бандерівці. Але... чому нас так багато? І чому в росіян "бандерівці" і "нацисти" - синоніми? Давайте розберемося.

Тож, міф номер 1 (він - найвідоміший): Степан Бандера - нацист.

Олександр Алфьоров, історик:

Ні, Бандера - не нацист. Скажу навіть більше: якщо ми подивимося, чому виникають питання і міфи пов'язані зі Степаном Бандерою, то все насправді лежить в площині Московського царства. В 1927 році більшовички почали називати нас "мазєпєнци". Потім Петлюра. І до Другої Світової війни - це Петлюрівці. А от якраз в часи Другої світової війни, в 40-50 роки, це бандерівці. Тобто, московіти завжди вигадують якогось негативного українця, який має слугувати прикладом, що всі українці - це братні народи, але є зрадники.

Чому для радянської пропаганди Бандера - зрадник? Усе просто: не воював на боці червоних. А 30 червня 1941-го, ОУН оголосило про відновлення української державності. І, за логікою росіян, був колабораціоністом. Але є одне але...

Олександр Алфьоров, історик:

Після того, як німці зрозуміли, що українці проголосили свою незалежність, Бандера, який, до речі, був в Німеччині тоді, а не в Україні, був викликаний на допит і, зрештою, арештований.

Аліна Понипаляк, історик, дослідниця українського визвольного руху:

Це концентраційний табір, в якому були як політичні в'язні, так і в'язні, які вважалися нацистами, людьми, які не мають право на життя. Одразу цей міф російський можна розвінчати тим, що якраз Бандера сам був в'язнем нацистського концентраційного табору. Один із таких радянських міфів про те, що Степан Бандера був там на якихось особливих умовах. У всіх в'язнів, незалежно чи це були політичного характеру в'язні, чи це були просто в'язні за етнічним походженням, у них у всіх були однакові умови.

І пані Аліна бачила їх на власні очі. Вона - працювала в архівах Заксенхаузена. Концтабору, в якому і утримували провідника ОУН.

Аліна Понипаляк, історик, дослідниця українського визвольного руху:

Там також є картка Степана Бандери, яка не відрізняється від карток інших в'язнів. Отже, харчування, утримання було таким самим, як і у всіх інших в'язнів концентраційного табору.

Ув'язнення Бандери - фактично вже є розвінчуванням ще одного міфа (номер два) - Степан Бандера і ОУН співпрацювали з нацистськими СС та СД. І є військовими злочинцями.

- Скажи, кто такой Степан Бендера? Для тебя. - Батько наш. Ахахахах. - А ты знаешь, что этот батька Хатынь спалил? - Кого? - Хатынь. Живьём детей палил. Знаете, об этом?

Травень, 2022. Скадовськ. Російський військовий доводить політінформацію до українських дітей. Але.... Давайте по історичних фактах. Чи була трагедія в білоруській Хатині - селищі, яке батальйони СС спалили до тла через співпрацю з червоними партизанами? - Була. Коли це сталося? - 22 березня 1943 року. А де тоді був Степан Бандера? - Правильно - в концтаборі. Чи міг він спалити Хатинь? - Відповідь очевидна.

Олександр Алфьоров, історик:

Під час Нюрнберзького трибуналу, який відбувався над злочинцями режиму. Акти Нюрнебрзького процесу перекладені багатьма мовами. Проте, російською мовою для Радянського Союзу їх переклали всього на чотири мови. З півтора десятки томів. Тому що в інших томах згадується і організація українських націоналістів Степана Бандери і Українська Повстанська Армія, і вони згадуються як організації, що були на боці руху опору нацизму в Другій світовій війні і боролися за відродження України.

Аліна Понипаляк, історик, дослідниця українського визвольного руху:

На Нюрнберзькому процесі піднімалося питання про СС Галичину і їх не було визнано як злочинцями. І так само це стосувалося організації українських націоналістів і бандерівців.

До речі, організація українських націоналістів. Чи можна її вважати революційною? А звідси ще один міф - Степан Бандера - терорист?

Аліна Понипаляк, історик, дослідниця українського визвольного руху:

В тогочасних умовах, Степан Бандера, безумовно був революціонером-практиком. А організація українських націоналістів, мета якої була відновлення української державності, відновлення України часів 1917 року, до того часу, коли її було окуповано, це безумовно була революційна організація.

А що Бандера думав про своїх ворогів - більшовиків?

Більшовики стараються стерти з лиця землі українську визвольну боротьбу всіма силами свого мілітарного-міліційного апарату. Всіми засобами тоталітарної системи, і всіма рафійованими методами.

Аліна Понипаляк, історик, дослідниця українського визвольного руху:

Ви згадали про промову його 1959 року. Символічно, що його вбили в 1959 році, 15 жовтня. В Мюнхені. Вони вірили в те, що якщо вони знищать Бандеру зараз, то в майбутньому цей рух просто зникне. Вони навіть після смерті намагалися демонізувати образ Степана Бандери.

Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Вулиці? Мілкувато. А от проспекти - це солідніше. Вони ширше, довше і трафік набагато інтенсивніше. Проспект Степана Бандери в столиці. Колишній Московський.

Шуму з перейменування було багато. Але, ім'я провідника ОУН він носить більше 5 років. Чи будуть такі проспекти в інших містах, зараз окупованих? Після перемоги - цілком. Тут головне Росію розгромити.

Бандера в 59-му про це теж говорив. Навіть захід попереджував. Ось, послухайте.

Степан Бандера, 1959 рік:

Західні держави пізнають і щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок, співжиття і примирення з більшевивзмом на платформі недоторкування завершених ним заграбань, не заспокоїла Москви і не спиняє її подальшого наступу в різних напрямах. В світі все більше зростає свідомість, що стримати імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором.

113 років з дня народження Степана Бандери. Чи суперечлива він особистість? - Так. Але, одне можна сказати точно: у своєму ставленні до Москви він ніколи не помилявся. І був патріотом України.