В самому Бахмуті пейзаж не новорічний - салюти артилерії не змовкають ні на хвилину.

У повній темряві, але з убивчим вогнем російських "Градів", танків та мінометів Новий рік зустрічали у Бахмуті. Хтось в окопах, хтось по підвалах, а дехто і в своїй напівзруйнованій промерзлій квартирі. Продовжить наш воєнкор Станіслав Кухарчук.

31 грудня, дорога на Бахмут. Передсвяткові настрої тут аж ніяк не відчуваються, все типово - на трасі військова техніка та швидкі з пораненими. Про наближення Нового року нагадує лише російське радіо, яке добиває навіть до Краматорська. Час від часу з приймача лунають наївні заклики окупантів - складати зброю.

В самому Бахмуті пейзаж теж не новорічний - салюти артилерії не змовкають ні на хвилину. Місцеві жителі готують святкові страви на багатті просто перед під'їздами. Ближче до ночі місто-фортецю освітлюють лише спалахи від вибухів. Росіяни полюють за будь-якою технікою, що пересувається Бахмутом.

Вночі вулиці міста стають порожніми, а активність ворожої артилерії тільки збільшується.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ну ось так - звуки вибухів і повна темрява, так Бахмут готується до Нового року, а насправді до свята кілька годин.

Біля одного з будинків нам щастить зустріти двох його мешканок - пані Ніна та пані Клавдія вийшли грітись на вулицю. Обидві живуть в своїх квартирах, які вихололи і більше нагадують морозильну камеру. Пані Ніна запрошує зустріти Новий рік у своїй оселі. З атрибутів свята в неї лише листівка з ялинкою, яку подарували волонтери.

Нарізаючи хліб та трохи ковбаси пенсіонерка мимоволі згадує, як готувалась до свята минулого року, коли вся її велика родина була разом із нею.

Мы всегда готовим много, много пеку, много пеку. Святкували Новий рік у дочери на доме, туда все готовила,туди все звозили.

Донька пані Ніни зараз в Польщі. Каже, постійно пропонує їй виїхати до неї, але пенсіонерка боїться залишати квартиру, тому відмовляється. Єдине, про що просить - записати відео-привітання для найрідніших, аби та знала, що з нею все гаразд. Зв'язку у Бахмуті немає.

Дочечка, добрый вечер! С Новым годом тебя, Артема, Никиту, папу Валеру - сил вам, здоровья, ангела-хранителя.

Аби хоч якось створити атмосферу свята, до пані Ніни ми привезли торт та безалкогольне шампанське. Вона теж вирішила віддячити.

Станіслав Кухарчук:

Ну от які часи, такі і подарунки. Ось новорічний подарунок від пані Ніни - три буханки хліба. Це дуже цінно.

Прихід Нового року ми звіряємо по годиннику - вітання президента у Бахмуті навряд хтось дивився, немає електрики та навіть мобільного інтернету. Шампанське ми відкорковували під салют російської артилерії. Аби вибухів було не так чути, пані Ніна затулила вікна матрацами. Єдине бажання, яке пенсіонерка загадала на цей Новий рік - дожити до Перемоги.