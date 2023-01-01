Лукашенко цинічно оголосив "рік миру" у Білорусі [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Диктатор олександр лукашенко своїм указом проголосив "рік миру та творення" у Білорусі, незважаючи на участь Мінська у війні проти України.
Про це повідомляється у відповідному документі.
"Президентом Республіки Білорусь 2023 рік оголошено роком миру та творення. Відповідний указ № 1 від 1 січня 2023 року підписав голова держави Олександр Лукашенко", - сказано в указі.
Наголошується, що документ було затверджено нібито "з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави".
"Ключовими напрямками наступного року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві", - наголошується в указі Лукашенка.
Там додається, що такий крок "стане білоруською відповіддю на мілітаризацію у європейському регіоні".
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