У 2022 році з ворожого полону додому повернулися 1596 українців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Серед тих, кого вдалося повернути, зазначає Мінреінтеграції, 1464 - військовослужбовці і 132 - цивільні громадяни.

Обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями Офісу президента України, Головного управління розвідки Міноборони України, СБУ та Мінреінтеграції.

Крім того, у процесі зустрічі звільнених з полону людей постійно брали участь представники Національного інформаційного бюро (НІБ) при Мінреінтеграції. Саме ця структура забезпечує соціальний супровід визволених, а також надає їм первинну допомогу.