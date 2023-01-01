Скільки людей повернулися з ворожого полону у 2022 році [ Редагувати ]
У 2022 році з ворожого полону додому повернулися 1596 українців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Серед тих, кого вдалося повернути, зазначає Мінреінтеграції, 1464 - військовослужбовці і 132 - цивільні громадяни.
Обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями Офісу президента України, Головного управління розвідки Міноборони України, СБУ та Мінреінтеграції.
Крім того, у процесі зустрічі звільнених з полону людей постійно брали участь представники Національного інформаційного бюро (НІБ) при Мінреінтеграції. Саме ця структура забезпечує соціальний супровід визволених, а також надає їм первинну допомогу.
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