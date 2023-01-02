СБУ повідомила про підозру голові центробанку рф Ельвірі Набіулліній, яка запроваджує "рубльову зону" в окупованих регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ зібрала докази участі голови центрального банку рф Ельвіри Набіулліної у фінансуванні військових угруповань країни-агресора.



Саме вона організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.



Для цього дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям рф у блокуванні обігу гривні.



Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.



За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету рф були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.



На підставі доказів СБУ голові центробанку росії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання щодо оголошення Ельвіри Набіулліної у міжнародний розшук.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні СБУ оголосила в розшук медведєва, бортнікова, наришкіна, шойгу та інших російських силовиків.