У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі жителі масово позбуваються рублів [ Редагувати ]
Громадяни, які проживають на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, почали масово позбавлятися рублів.
Про це повідомляє в Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, спершу окупанти на захоплених українських територіях штучно завищували курс своєї валюти.
"Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. В Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - зазначив Федоров.
Він додав, що у Мелітополі російський рубль так і не став основною валютою - на ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні.
За словами Федорова, навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників. А зараз і поготів люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько.
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