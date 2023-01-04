Київ став найкращим містом світу 2023 року - Resonance [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ став найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance. Про це написав мер міста у своєму Телеграм-каналі.
Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання "Найкращого міста 2023 року" у рейтингу "100 найкращих міст світу".
Також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років - створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.
Київ сьогодні - це серце Європи. Яке продовжує битися - за життя, за розвивиток, за красу міста і комфорт його мешканців.
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