Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ став найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance. Про це написав мер міста у своєму Телеграм-каналі.

Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання "Найкращого міста 2023 року" у рейтингу "100 найкращих міст світу".

Також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років - створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.