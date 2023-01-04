Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін відправив послу Франції П'єру Леві вилучений з його "спини" осколок снаряда від французької гаубиці Caesar.

Рогозін стверджує, що саме її ЗСУ використовували під час обстрілу ресторану "Шеш-Беш" у Донецьку, де він 22 грудня 22 грудня святкував свій 59-й день народження. Супровідний лист до осколка російський політик опублікував у своєму Telegram-каналі.

В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом. Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей - сиротами... Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону.

У листі Рогозін також звинувачує Францію у постачанні зброї ЗСУ та "підпорядкуванні диктату" Вашингтона.

4 січня Рогозін в інтерв'ю RT повідомив, що вже виписаний з лікарні та в середині січня повернеться на фронт. До поранення він перебував у зоні бойових дій як керівник групи військових радників "Царские волки".

Дмитра Рогозіна звільнили з "Роскосмосу" в липні 2022 року. Замість цього главою держкорпорації призначили Юрія Борисова.