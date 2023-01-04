"Прошу передать Макрону": Рогозін відправив осколок зі своєї сідниці до Франції (фото) [ Редагувати ]
Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін відправив послу Франції П'єру Леві вилучений з його "спини" осколок снаряда від французької гаубиці Caesar.
Рогозін стверджує, що саме її ЗСУ використовували під час обстрілу ресторану "Шеш-Беш" у Донецьку, де він 22 грудня 22 грудня святкував свій 59-й день народження. Супровідний лист до осколка російський політик опублікував у своєму Telegram-каналі.
В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом. Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей - сиротами...
Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону.
У листі Рогозін також звинувачує Францію у постачанні зброї ЗСУ та "підпорядкуванні диктату" Вашингтона.
4 січня Рогозін в інтерв'ю RT повідомив, що вже виписаний з лікарні та в середині січня повернеться на фронт. До поранення він перебував у зоні бойових дій як керівник групи військових радників "Царские волки".
Дмитра Рогозіна звільнили з "Роскосмосу" в липні 2022 року. Замість цього главою держкорпорації призначили Юрія Борисова.
по темі
Сьогодні, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала росія
У сценарій повномасштабного вторгнення Франція не вірила до останнього - і обмежувалися традиційними дипломатичними формулюваннями.
Міністр оборони сил Франції Себастьєн Лекорню прибув з візитом до Києва. Це перша поїздка міністра до України з моменту вступу на посаду у травні.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню приїде до Києва з офіційним візитом у середу, 28 грудня
росія планує отримати від Ірану чергову партію дронів-камікадзе Shahed-136 найближчим часом. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький
Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю пізно ввечері 3 січня, зруйновано об'єкт інфраструктури та пошкоджено житлові будинки, розташовані поруч із ним. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв