Збройні сили України надійно захищають Вугледарський напрямок [ Редагувати ]
Ще один стратегічний напрямок для російських окупантів - Вугледарський. Вони б дуже хотіли там зайти в тил до мар'їнського угруповання і вийти на Курахове. Не дають наші Збройні Сили. Бо трохи пізніше - звідти підуть у контрнаступ - звільняти Волноваху та Маріуполь.
Репортаж мого колеги Станіслава Кухарчука - далі.
Дорога до позицій на Вугледарському напрямку через дощі - майже непроїзна. Асфальтовані шляхи тут прострілюються росіянами, а ґрунтові - перетворилися на суцільне болото. Та й ними пересуватися - і важко, і вкрай небезпечно!
В ту посадку, де ми будемо заїжджати, - наша машина *** і підірвалась. Такі хороші пацани були - пі***ська міна, ніхто її не бачив.
Ці позиції нашим бійцям вдалося відбити в росіян не так давно. Окупанти вже не раз намагались їх повернути, але марно, у полі, попереду окопів - їхня згоріла техніка. Втім час від часу ворог продовжує нагадувати про себе.
Валерій уважно вдивляється в горизонт. Напередодні Різдва він повернувся з короткочасної відпустки - їздив одружуватися! Побути вдома довше не зміг - ситуація на Вугледарському напрямку напружена. Опорний пункт, де служить Валерій, для росіян - мов кістка в горлі.
Валерій, військовослужбовець Збройних сил України:
Була спроба прориву цієї позиції, зліва по посадці - вони підійшли на 300 метрів і побачили… це ще на початку було.
Про те, що противник зможе зайти на позиції, наші хлопці в окопах не хвилюються. За їхніми спинами - потужна підтримка. На будь-яке пересування росіян - реакція миттєва.
Вистрєл … друга бєглим без ковпачка.
Ці піхотні шістдесятиміліметрові міномети - справжній жах для ворога, каже Тарас. Міни хоча й маленькі, але швидкість стрільби - просто шалена!
Убойної сили метрів 15 - цього вистачає для подавлення піхоти. По бронетехніці ні, а от для піхоти. Якщо кинути пару таких мінок - то плани міняються дуже швидко.
Поки мінометники псують загарбницькі плани росіян, недалеко від позицій командири дякують бійцям за мужню роботу. Аби подарувати нашим захисникам хоча б трохи Різдвяної атмосфери, їх нагороджують… Але до початку урочистостей - згадують тих, хто вже не зможе тримати стрій.
Встати і почтити хвилиною пам'яті тих, хто вже не отримає нагород.
Державні ордени й медалі отримали всі, хто відзначився у боях. В'ячеславу вручили Орден Богдана Хмельницького - для офіцера це почесна нагорода. Без зайвого пафосу воїн визнає - це відзнака не лише його мужності та майстерності!
В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Це праця всіх, десь моє керівництво, але це праця всіх - тому от так.
Після нагородження В'ячеслав і його бійці знову повернуться в окопи… боронити рідну землю. Разом із Різдвом на Донеччину прийшли й морози, а отже воювати нашим хлопцям буде ще важче.
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