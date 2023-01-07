Дідух на столі - багатство в родині. За давньою християнською традицією, на Святвечір віряни встановлюють у себе вдома снопи колосків як символ доброго врожаю, а отже й достатку. Від початку повномасштабного вторгнення росіян традиція створювати дідух стала ширитися далеко за межі України. У чому особливість цієї традиції та як правильно сплести різдвяний сніп - розповість Христина Гашенко.

А то? - Овес.

А ще пшениця, жито та льон. З таких злаків діти під час майстер-класу навчатимуться складати різдвяний дідух.

Дідух ставлять замість ялинки буває таке. - Так, колись ставили замість ялинки, бо ялинка - це європейський символ Різдва, а в нас був дідух.

Наші предки плели дідух із першого або останнього обжинкового снопа. Різдвяне дерево символізувало добрий врожай та добробут у сім'ї. А ті, що втратили близьких, вірили в надприродну силу дідуха.

Олена, жителька Миколаєва:

Коли ввели християнство асимілювався і став як символ возз'єднання із нами померлими, які не дочекалися святого вечора.

Зазвичай Різдвяне дерево складається з головного та кількох додаткових снопів. Кожен прикрашають різними декоративними гілками.

Лльонок. Бачите він кругленький він так, нагадує мені зірочки.

Кожен сніп - плетуть окремо.

Береш і прикладаєш так щоб було нижче льону. Так щоб було видно твій колос. - І так кругом ми складаємо, хлопці й дівчатка дивіться сюди, ми так складаємо і скотчем сюди далі заліпіть.

Дітвора дослухається до порад майстрів. Учасники майстер-класу старанно складають колосок до колоска.

Оленка ось так, так! Так. Я б нижче опустила б щоб льон було трошки більше видно.

Різдвяний сніп християни здавна плели під колядки. Не зраджувати традиціям вирішили й за цим столом.

Щойно всі снопи готові, їх починають складати. Найбільший - у центрі. Його та й інші, меншого розміру, учасники прикрашають стрічками національних кольорів.

Володимир Мишолівський, майстер з плетіння Дідуха:

Як бачите, наше деревце вже готове для того, ми скрутили чотири докупи наших знов піка ось бачите як воно виглядає, так і складається ось так.

А далі - чи не найважче. Дідух треба встановити на ніжки.

Міцно, міцно. Злови руку добре. Є! Зараз ми дивимося ще, де нам треба підрізати - ось бачите, як він на ніжках повинен стояти рівненько.

На створення такого дідуха треба пів години часу плюс залізне терпіння.

Ангеліна, учасниця майстер-класу:

Зав'язувати ті жита, особливо ніжки сама було добре робити ось ці снопи, але коли зв'язували то вже було важко.

Богдан, учасник майстер-класу:

Дідух для мене - це як символ наших українських традицій, символ Різдва і так далі. Ми відроджуємо наші українські традиції і згадувати як це робили наші предки. В Україні війна, вороги хочуть знищувати наше, але ми тому не піддаємося. Навпаки відроджуємо.

Усі дідухи, що були сплетені під час майстер-класу, діти заберуть додому.

Христина Гашенко, кореспондентка:

За християнською традицією, ось такий дідух встановлюють на Святвечір посеред столу біля куті. Обжинковий сніп протягом усіх різдвяних свят знаходиться у домі і лише потім його спалюють.

Велетенський Різдвяний сніп цього року вдалося створити майстру плетіння з соломи Володимиру Мишолівському. Прикрашений різдвяною звіздою та калиною - його дідух понад два метри заввишки!

У ці дні кількаметрові дідухи з України подорожують Європою. Державами-партнерками українські артисти возять різдвяні снопи - як ще одні символи стійкості та величі українського народу.