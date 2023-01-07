У США затримали шестирічного хлопчика, який вистрілив у вчительку з пістолета [ Редагувати ]
Поліція міста Ньюпорт-Ньюс в американському штаті Віргінія затримала шестирічного учня початкової школи, який тяжко поранив вчительку з пістолета. Про це повідомляє CNN з посиланням на поліцію.
Стрілянина у початковій школі сталася вдень 6 січня близько 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським), розповів начальник міської поліції Стів Дрю. За його словами, першокласник, ім'я якого не розголошується, один раз вистрілив в учительку під час сварки, яка сталася між ними у класі.
Це був не випадковий постріл.
Поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини, а також з'ясувати, де дитина взяла пістолет.
Спочатку повідомлялося, що 30-річна вчителька перебуває у критичному стані. У поліції додали, що жінка отримала небезпечні для життя поранення, але є певне поліпшення.
У школі, де навчаються майже 550 осіб, встановлені металошукачі, але не кожен учень піддається перевірці - дітей перевіряють навмання, пише ВВС News.
Як пише The New York Times, згідно зі статистикою, починаючи з 1970 року в інцидентах зі стріляниною у США щонайменше 16 разів брали участь діти, яким менше 10 років. З них у трьох випадках стріляли шестирічні діти - два таких інциденти визнали випадковою стріляниною.
Відомо лише про один випадок, коли стрілянину влаштувала п'ятирічна дитина, - це сталося 2013 року в школі в Мемфісі, штат Теннесі.
Як повідомлялося, у Флориді під час зйомок реп-кліпу поранили 10 людей.
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