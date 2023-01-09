Макрон розповів про "парадоксальність" путіна та його мотиви щодо Україні [ Редагувати ]
Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що під час зустрічі президент росії володимир путін не здається неприємною людиною. Він також вважає, що путін розпочав вторгнення в Україну, щоб розширити російську територію і відновити "периметр імперії".
Про це Макрон розповів у передачі Les Rencontres du Papotin, в якій журналісти, які страждають на аутизм, беруть інтерв'ю у відомих людей.
Коли ви зустрічаєтеся з ним, він не неприємна людина. У цьому парадокс.
Президент Франції розповів, що під час зустрічі у лютому 2022 року президент рф стверджував, що європейці та американці через Україну загрожували безпеці росії.
Я гадаю, що це не так. І в основному він вирішив розпочати цю війну, щоб повернути території, розширити росію і відновити, у певному сенсі, периметр імперії, яка існувала раніше. Тому він узяв на себе дуже велику відповідальність за себе, за свій народ, очевидно, за народ України та за всіх нас.
Макрон і путін востаннє спілкувалися телефоном 11 вересня. кремль заявляв, що спілкування припинилося, бо президент Франції "не дослухається позиції росії".
У грудні Емманюель Макрон заявив про плани обговорити з російським колегою заходи безпеки Запорізької АЕС в Україні, але можливих термінів розмови не називав.
Емманюель Макрон неодноразово виступав за діалог з росією і говорив, що її не треба принижувати. При цьому він став першим західним лідером, який пообіцяв Києву танки західного виробництва. 4 січня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він пообіцяв йому танки AMX-10 RC.
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